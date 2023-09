Atenção! ES confirma variante Éris e Sesa alerta população para vacinação

Governo do Estado do Espírito Santo divulgou, durante coletiva de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (27), que três pessoas foram diagnosticadas com suspeita nova variante Éris da Covid-19, na Região Metropolitana.

“Temos registro da variante em três amostra aqui na região metropolitana, o que é inédito. Antes só tinhamos registrado a variantes Omicron”, conta o subsecretário de Vigilância em Saúde Orlei Cardoso.

A coletiva de imprensa contou com a presença também do secretário de Estado de saúde, Miguel Duarte, que apresentaram um painel completo sobre a doença e toda a cobertura vacinal no Estado no período de janeiro a agosto de 2023. Ele ressaltaram a baixa incidência na cobertura das doses de vacinas e no quanto é necessário completar o esquema de vacinação, especialmente em pessoas idosas e/ou com comorbidades, já que são pacientes que podem se não vacinados, pode se agravar mais rápido e vir a óbito.

“Estamos com apenas 14% de cobertura da população vacinada com a ambivalente e 90% da monovalente, mas precisamos alertar que a ambivalente foi criada para proteger das variantes que surgem da Covid-19.”

A apresentação mostrou também que foram 120 óbitos registrados no período em destaque causadas pela covid-19. O perfil predominando é de pessoas acima de 75 anos, sendo 68% foram internadas e 35% estava com a vacinação incompleta ou sem nenhuma dose.

Está em estudo a inclusão da vacina no calendário anual do Espírito Santo, com prioridade para crianças e idosos.