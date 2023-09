Atenção! Iases divulga novo edital para processo seletivo

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), divulgou, na última quarta-feira (6), a abertura de um Processo Seletivo Simplificado para a contratação de agentes socioeducativos. Serão oferecidas 60 vagas, com salário de R$ 3.325,39. As inscrições começam a partir das 15h, da próxima segunda-feira (11), no site www.selecao.es.gov.br.

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio e ter carteira de habilitação categoria “B”. As vagas são destinadas às Regiões Metropolitana, Norte e Sul, com a formação de cadastro de reserva.

Além do salário, o servidor também recebe um auxílio alimentação de R$ 600,00. A carga horária é de 40 horas semanais ou em regime de escala. As inscrições se encerram às 15h, do dia 18 de setembro de 2023.

Etapas do processo

O Processo Seletivo é composto das seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas, investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato e formalização de contrato. A seleção é classificatória e eliminatória.

Entre os critérios exigidos, o candidato também deverá comprovar a qualificação profissional, por meio de certificados expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, conforme legislação vigente.

Atribuições

Intervir pedagogicamente, de forma direta ou indireta, nos processos socioeducativos, através do diálogo, orientações técnicas e administrativas, quando convocado, participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Individual de Atendimento (PIA).

Registrar as irregularidades e fatos importantes para o atendimento técnico, no livro de ocorrências, ocorridos na admissão e desligamento, nas movimentações internas e externas, durante todo o cumprimento da medida socioeducativa, realizar e controlar a movimentação interna dos socioeducandos, acompanhando os atendimentos técnicos, os horários de lazer, refeições, cultura, esporte, as atividades escolares e os cursos profissionalizantes;

Habilitação

São exigências para a habilitação: Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros, ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral. Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, ter 18 anos completos no ato da contratação.

Encontrar-se em situação regular junto a Secretaria da Receita Federal e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Não possuir registro de antecedentes criminais. Possuir a habilitação exigida para o cargo e demais qualificações requeridas no processo seletivo para o exercício do cargo ou função, possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, a ser comprovada no ato da contratação. Conhecer as exigências estabelecidas neste edital e estar de acordo com ela.