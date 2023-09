Athena: cadela da polícia ajuda na apreensão de drogas escondidas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou a apreensão drogas, durante patrulhamento no bairro Colina, no município de Barra de São Francisco, na tarde dessa quarta-feira (20).

As equipes realizaram patrulhamento na região, com objetivo de apurar denúncia de que alguns indivíduos estariam escondendo drogas em um local conhecido como Beco Juventino.

Com apoio da cadela Athena, especializada na detecção de drogas, foram localizados dois pedaços de maconha pesando 68 gramas e dois pedaços de crack, pesando aproximadamente 14 gramas, além de uma bucha de maconha, que estavam escondidos dentro de um cano de esgoto.

Nenhum suspeito foi localizado. O material apreendido foi encaminhado à autoridade policial, para procedimentos de praxe.