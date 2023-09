Audiência Pública sobre o PMPI acontecerá em Kennedy no dia 25

A Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Primeira Infância, vai realizar uma Audiência Pública sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) em Presidente Kennedy, no dia 25 de setembro (segunda-feira), às 17h, na Quadra da Praça Manoel Fricks Jordão, Centro. O encontro tem o objetivo de esclarecer dúvidas da população sobre o processo de elaboração do PMPI no município, além de promover a escuta, interação e discussão de assuntos de interesse relativos ao tema.

Na ocasião, será apresentada a metodologia utilizada para elaboração do PMPI e as principais ações propostas em temas como educação, cultura, meio ambiente, saúde, o brincar e a proteção da criança, entre outros. A Audiência Pública é realizada no âmbito do Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC) que é realizado pela Avante – Educação e Mobilização Social em parceria com a Petrobras.

Desde 2021, o Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC) atua em Presidente Kennedy e mais 14 municípios, em cinco estados brasileiros, com o objetivo principal de contribuir com a elaboração ou revisão dos Planos Municipais de Primeira Infância, que visa adequar e organizar os investimentos em políticas que assegurem os direitos das crianças de 0 a 6 anos, com articulação de diferentes setores da administração municipal.

O projeto Primeira Infância Cidadã é realizado pela Avante – Educação e Mobilização Social, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental e como parte da Iniciativa Territórios da Primeira Infância.

A Avante – Educação e Mobilização Social é uma OSC sediada em Salvador, Bahia. Atua, há mais de 25 anos, na garantia de direitos de crianças, jovens, mulheres, famílias e profissionais da educação, agentes comunitários e agentes públicos, participantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Como principal ferramenta de ação, a Avante faz uso de processos formativos que considerem os sujeitos como capazes de aprender, de construir significados e dar sentido às suas histórias, atuando na sociedade.

