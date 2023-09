Banda de Música da PM celebra 183 anos

A Banda de Música da Polícia Militar celebrou nesta quarta-feira (13), seu 183º aniversário com a entrega da medalha “Mérito Musical Subtenente Antônio Paulo Filho”, realizada durante solenidade no auditório da Aspomires, em Vitória.

A medalha “Mérito Musical Subtenente Antônio Paulo Filho” foi instituída em 8 de julho de 2020, pela Portaria n°832-R, tendo por objetivo homenagear e reconhecer militares e civis que tenham contribuído de forma clara e valorosa dentro de suas funções com ações positivas à cultura musical e objetivos do corpo musical.

O nome da medalha é uma referência honrosa ao Subtenente Antônio Paulo Filho e toda sua trajetória na Banda de Música e no cenário musical capixaba. O militar atuou por 30 anos na Corporação, exercendo funções importantes como arranjador e maestro. Para receber a justa homenagem, sua família esteve presente e tomou lugar de destaque durante a solenidade.

O tenente-coronel Leonardo Vieira Celante, representando o Estado-Maior Geral, fez uso da palavra para parabenizar a Banda de Música pela passagem de seu aniversário e destacou a nobre função que presta ao ofertar momentos de felicidade na vida dos capixabas. “Levar música e cultura é um grande privilégio”. O oficial informou também a continuidade nos investimentos para compra de novos instrumentos, que nos últimos dois anos e meio foram na ordem de 2,5 milhões.

Outro momento de grande emoção foi a apresentação da Banda de Música com uma seleção da cantora americana Whitney Houston, interpretada na voz do soldado Celeste. Ao final da solenidade foi tocada a música “Na Baixa do Sapateiro”, composição de Ary Barroso e arranjo do Subtenente Antônio Paulo Filho.

Foto: Divulgação PCES