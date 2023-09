Bandes incentiva desenvolvimento de empreendimentos de Presidente Kennedy

Sempre interessado na promoção do desenvolvimento dos municípios capixabas, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) visita semanalmente o distrito de Presidente Kennedy para realizar o atendimento aos empresários do local e aos investidores interessados em instalar negócios nos municípios. A prestação de serviço acontece na Sala do Empreendedor e a equipe da gerência de Negócios do banco se empenha para fornecer informações e apresentar as linhas de financiamento do Fundesul Presidente Kennedy.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre o Bandes e a Prefeitura do município, visando a contribuir para o dinamismo da economia local. O Fundesul Presidente Kennedy é um fundo municipal de fomento que tem o banco de desenvolvimento como operador financeiro. A agenda de atendimento é recorrente, sempre às quartas-feiras, a partir das 9h30. Profissional do Bandes referência no atendimento à região, a gerente de Negócios Raisa Coelho destacou que os recursos contribuem para apoiar empreendimentos locais em diferentes segmentos da economia e para atrair investimentos ao município.

“O Bandes tem o papel de fomentar as potencialidades regionais e o atendimento estruturado em Presidente Kennedy faz parte da estratégia do banco para dar dinamismo à economia local. As linhas de financiamento exclusivas para projetos no município têm condições operacionais diferenciadas. Ao dar oportunidade de acesso às linhas de financiamento com condições adequadas, podemos contribuir para a melhoria dos negócios existentes e atrair novos empreendimentos. É um produto financeiro que pode fazer a diferença para o desenvolvimento da cidade e da região”, salientou Raisa Coelho.

Desenhadas com as melhores condições operacionais do País, as linhas de financiamento são voltadas especificamente para os objetivos de desenvolvimento na região, incluindo o segmento rural, de micro e pequenos empreendimentos, além da indústria. A ação de atendimento e orientação é alinhada com a Prefeitura de Presidente Kennedy e fruto de discussões para a melhoria do acesso aos recursos, que totalizam R$ 50 milhões.

O fundo disponibiliza linhas de financiamento que atendem, de forma ampla, a todo tipo de empreendimento na região. O crédito atende desde empreendimentos de microcrédito, passando pela agricultura familiar, agronegócio, micro e pequenas empresas, até novos investimentos, como a implementação de empresas.

O objetivo do Fundesul Presidente Kennedy é apoiar projetos de investimentos que resultem, direta ou indiretamente, na geração de empregos e renda. O Fundo opera com recursos do município, oriundos de royalties de petróleo, para investimentos, como compra de máquinas, equipamentos, instalações, móveis, utensílios, implementos agrícolas e capital de giro (insumos, matérias-primas, mercadorias e serviços).

Serviço:

Atendimento para linhas de financiamento Fundesul Presidente Kennedy

Data: às quartas-feiras

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Sala do Empreendedor

Endereço: Rua Átila Vivácqua, n° 79, Centro, Presidente Kennedy, Espírito Santo.

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito