BRK promove sorteio de prêmios para clientes que pagam via PIX

Com o objetivo de incentivar os seus clientes a realizarem os pagamentos das contas de água por meio de PIX, a BRK vem aproveitando todos os benefícios oferecidos por essa forma de pagamento rápida e segura e lança neste mês a campanha ‘Sorte na conta BRK’, com objetivo de premiar clientes que optarem por essa modalidade de pagamento.

Os clientes de Cachoeiro de Itapemirim que fizerem o pagamento de sua fatura de água via PIX deverão cadastrar seu comprovante de pagamento no site da promoção (sortenacontabrk.com.br). Cada pagamento cadastrado irá gerar um número da sorte, com o qual o consumidor participará dos sorteios dos prêmios.

O gerente comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Flávio Galindo, afirma que o PIX é uma modalidade de pagamento rápida e segura e desde que foi incorporada às opções de pagamento da concessionária, o número de transações pela ferramenta instantânea só cresce. “Antes, a modalidade só estava disponível na agência virtual Minha BRK, e, atenta ao mercado, a companhia ampliou essa funcionalidade, levando também para a conta impressa, via QR Code. Agora, como forma de incentivá-los ainda mais a usarem esse método de pagamento, vamos premiar os consumidores”, afirma Flávio Galindo.

No total, serão 67 vencedores em todo o país, sendo que no primeiro mês da promoção, a BRK vai sortear 20 micro-ondas (sendo 2 sorteios para os clientes de Cachoeiro de Itapemirim) e 3 prêmios com sorteios nacionais (1 Iphone 14, 1 Notebook e 1 Geladeira). No segundo período da promoção, serão 20 caixas de som JBL (2 sorteios locais) e 3 prêmios com sorteios nacionais (1 PlayStation, 1 TV 60´´ e 1 Bicicleta). Já no último mês da ação, serão 20 airfryers (sendo 2 sorteios para Cachoeiro de Itapemirim) e um 1 carro Zero Km, com a premiação principal paga em certificado de ouro em igual valor do veículo sorteado, como tradicionalmente ocorre neste tipo de promoção. O período para participar da campanha é de 25 de setembro a 25 de dezembro.

Os números da sorte são cumulativos para os três meses de campanha, e os números sorteados não serão válidos para sorteios seguintes.

Para mais informações, acesse o regulamento no site da promoção: sortenacontabrk.com.br