Cachoeirense Ana Paula Rodrigues conta como a fé transformou sua vida

Autora de livros que mudam a perspectiva de vida através da transformação espiritual, a cachoeirense Ana Paula Rodrigues prega o testemunho de sua vida aos jovens universitários e mostra como a fé transformou a sua vida.

Ana Paula passou por várias fases em sua vida, cada uma delas moldando sua jornada de crescimento pessoal e espiritual. “Minha infância foi marcada pela influência positiva dos meus pais, que me ensinaram desde cedo os valores fundamentais de respeito ao próximo e a importância da educação para a realização de sonhos”, disse.

Ao entrar na vida adulta, Ana Paula virava noites estudando para ser aprovada no curso de Farmácia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Vitória. No entanto, a vida na cidade grande trouxe desafios e tentações que a afastaram de seu caminho.

“Eu comecei a sair e me vi rodeada de pessoas que viviam apenas pelo momento, buscando preencher a solidão com bebidas e em lugares estranhos, com músicas sem sentido algum. Essa experiência me deixou vazia por dentro e eu não me reconhecia mais”, explica.

Ana Paula diz que a balada estava sempre cheia de pessoas que assim como ela, estavam vazias e lembra que virava as noites em festas, chegava em casa extremamente cansada e com o passar das horas, a tristeza era sua companhia. “Minha vida tomou um rumo diferente quando conheci meu marido, Leonardo, e juntos buscamos a espiritualidade em uma comunidade religiosa que os acolheu”, continua a escritora.

Leonardo morava em Cachoeiro, e os dois esperavam pelos finais de semana para ficarem juntos e planejarem a vida, e em uma conversa os dois relataram a vontade seguir na experiência evangélica. “Me lembro da primeira vez que participei do culto: me senti alegre, com vontade de pular estava cheia de satisfação em viver aquele momento”, relembra.

Livro narra experiência de vida

Além de sua carreira de farmacêutica, Ana Paula também se tornou uma autora dedicada. Escrevia em seus cadernos e diários tudo o que sentia e desse modo, nasceu seu primeiro livro “O meu eu transformado – vivendo algo novo”, onde compartilha sua fé e experiências em livros que inspiram outros a encontrar um caminho espiritual significativo em suas próprias vidas.

Não demorou muito para que o segundo livro de Ana Paula tomasse forma. Já se sentindo preparada para voos mais altos, nasceu o livro “O meu eu transformado-vivendo as estações”. Seus livros abordam temas, como: transformação pessoal, fé e a importância de nunca se sentir sozinho em qualquer momento da vida, em qualquer estação que esteja.

“Criar laços espirituais com Deus me fizeram vivenciar uma nova versão de mim que nunca tinha visto e a mudança de dentro para fora, só me fez perceber que estar bem com o espírito santo é estar bem com a gente mesmo”, completa a escritora.

