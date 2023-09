Cachoeiro abraça o Setembro Amarelo na luta contra o suicídio

Nesta semana, a prefeitura de Cachoeiro dá continuidade à campanha do “Setembro Amarelo”, com o objetivo de esclarecer e prevenir o suicídio. Rodas de conversa, oficinas, dinâmicas e até passeatas fazem parte das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) para chamar a atenção para o tema e evitar novas ocorrências.

A programação começou na terça-feira (5) da última semana, no Centro de Referência em Atendimento Social (Cras) do Zumbi, com a dinâmica do papel amassado, em uma reflexão sobre o Setembro Amarelo.

Ao longo do mês, ela segue com outras propostas, incluindo uma apresentação, no dia 21 de setembro, dos serviços do Centro de Referência em Atendimento Social (Creas) de Cachoeiro, na Praça de Fátima, Guandu – uma ação realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

“A Semdes está sempre atenta as datas alusivas de cada mês e procura desenvolver da melhor forma possível com os usuários da assistência social e de maneira intersetorial”, afirma a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

Secretaria também promove ações em prol do Setembro Verde

Neste mês, a Semdes também desenvolve ação para lembrar o Setembro Verde, que tem por objetivo promover a inclusão de pessoas com deficiência. Nesta terça (12), tem diálogo com acolhidos e servidores sobre “A luta da pessoa com deficiência”, com uso de vídeos e de atividades lúdicas. A atividade é voltada apenas para o público atendido pelo Serviço de Acolhimento de Adultos e Famílias.

Na quinta-feira (14), tem roda de conversa sobre o Setembro Verde, com funcionários da Apae de Cachoeiro, no CRAS do Jardim Itapemirim, das 8h30 às 10h.

Confira a programação das campanhas

Setembro Amarelo

13 de setembro

Caça-palavras sobre o Setembro Amarelo, no CRAS de Itaóca, às 14h.

Palestra na associação de moradores de Monte Alegre sobre Setembro Amarelo, ressaltando sobre o controle da ansiedade em parceria com a Equipe Saúde Mental do Capaac, às 14h.

Roda de conversa sobre o Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio, no CRAS de Burarama, das 09h30 às 10h30, e das 14h às 15h, com grupos SCFV Descobrindo a Vida e Fazendo Arte.

Roda de conversa promovida pelos Facilitadores com os integrantes do SCFV com dinâmica específica, no CRAS do Jardim Itapemirim, às 9h e às 14h.

14 de setembro

Palestra com a Psicóloga Alice (PAIF), no CRAS de Itaóca, às 14h.

15 de setembro

Breve exposição sobre o que é o Setembro Amarelo, como identificar sintomas depressivos e meios de pedir ajuda caso os tenha. Além disso, será realizado a dinâmica do “Pote da Alegria” e “Urna do desabafo”. No Centro POP, às 14h30.

18 de setembro

Setembro Amarelo – Roda de Conversa – SCFV do Zumbi, das 9h às 10h; de 14h às 15h.

19 de setembro

Roda de conversa com a psicóloga Mirela, sobre prevenção contra o suicídio, no SCFV do CRAS Village da Luz, às 08h30.

Roda de conversa com a Psicóloga Priscila , sobre prevenção contra o suicídio, no SCFV do CRAS Village da Luz, às 13h.

Roda de conversa e história com fantoches, no CRAS de Itaoca, às 9h.

Roda de conversa – “Vida nosso bem mais precioso”, com atendidos pelo PAIF no CRAS de Itaóca, das 9h às 10h.

Passeata pela comunidade em Burarama com os grupos do SCFV ( Pintando o Sete matutino, Amizade Matutino e Descobrindo a Vida matutino), das 09h às 10h.

20 de setembro

Roda de Conversa sobre “Setembro Amarelo” e sua importância, com os socioeducandos acompanhados, no CREAS, às 14h.

“Setembro amarelo: Um papo real”. Interação entre os colaboradores, jovens atendidos pelo SCFV e psicóloga Mariana. Conversa sobre o tema, dinâmicas e confecção do “Mural Amarelo”, no CRAS do Alto União, das 9h às 14h.

21 de setembro

Apresentação dos Serviços do CREAS PAEFI, em parceria as atividades da SEMUS. Praça de Fátima, das 8h às 12h.

Palestra sobre pessoas com Deficiência – com o tema “Dignidade e Respeito”, no SCFV do Village da Luz, às 8h30.

Roda de conversa, sobre o Setembro Amarelo, com participação de servidores da UBS Jardim Itapemirim, no CRAS do Jardim Itapemirim, das 8h30 às 10h.

26 de setembro

Palestra com Profissional de libras com o tema “Inclusão e Acolhimento “, às 8h30 e às 13h, no SCFV.

Dinâmica sobre a Valorização da Vida, no CRAS de Itaóca, às 9h.

27 de setembro

Roda de Conversa – Prevenção ao Suicídio, com os atendidos pelo PAIF no CRAS do Zumbi, das 9h às 10h.

Roda de conversa – “Vida nosso bem mais precioso”, no Ginásio de Conduru, das 9h às 10h.

Oficina PAIF: Bem me quero autocuidado, no CRAS do Jardim Itapemirim, das 8h30 às 10h.

Setembro Verde

12 de setembro

Diálogo com os acolhidos e servidores sobre “A Luta da Pessoa com Deficiência”, através de vídeos e atividades lúdicas. No serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias, às 13h.

14 de setembro



Roda de Conversa, no CRAS do Jardim Itapemirim, das 8h30 às 10h.