Cachoeiro: ambiente para networking gera grandes negócios no Sul do ES

Foi dada a largada para um dos maiores eventos do setor de comércio e serviços do Sul capixaba, a Feira de Negócios e Agroturismo, que acontece até sábado (30), no Parque de Exposições, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Além de homenagens a importantes nomes do mercado empresarial do Espírito Santo, a noite de abertura do evento, nesta quarta-feira (27), também contou com o lançamento de um selo postal comemorativo, feito pelos Correios, em homenagem aos 90 anos de serviços prestados pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (ACISCI) para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

“Uma forma de registrar esse momento tão importante da história do comércio e do empreendedorismo de Cachoeiro. Nós temos uma previsão de um público de 10 a 15 mil pessoas passando por aqui nesse evento e a estimativa de faturamento na ordem de uns R$ 10 a R$ 15 milhões”, explica o presidente da ACISCI, Ruberval Rocha.

Impacto econômico

Apesar de acontecer em apenas três dias, a Feira de Negócios e Agroturismo gera um impacto positivo significativo para a economia capixaba, uma vez que as parcerias feitas durante o evento se consolidam e continuam dando frutos.

“Porque os negócios não são todos fechados na feira. Posteriormente, as pessoas fazem contato, o interessado com o empresário que tem o produto, e esses negócios vão se desenvolvendo ao longo do ano. Esses não são valores fechados, eles vão se desenvolvendo ao longo do ano. Desde carro, eletrodomésticos, produtos e serviços dos mais variados”, afirma o presidente da ACISCI.

A Feira de Negócios e Agroturismo é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a ACISCI. O evento também conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).