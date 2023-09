Cachoeiro é a 2ª cidade mais segura do ES para morar

Cachoeiro de Itapemirim é uma das cidades mais seguras do Espírito Santo dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Os dados são do Anuário 2023 de Cidades mais Seguras do Brasil©, iniciativa que compila os dados de óbitos registrados pelo Ministério da Saúde e IBGE.

A taxa registrada na cidade é 24,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Santo Antônio de Jesus (BA), última colocada no ranking geral de segurança, possui taxa de violência quase cinco vezes maior que em Cachoeiro de Itapemirim.

Confira o gráfico das cidades mais seguras do Espírito Santo

Metodologia da pesquisa

O Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil© da MySide possui metodologia específica que desenvolve uma métrica para violência para cada estado com base nos dados municipais de assassinatos, encontrados no Painel de Monitoramento de Mortes, do Ministério da Saúde.

A metodologia, que é diferente de outras pesquisas de segurança presentes no mercado, foi pensada para corrigir potenciais subnotificações de assassinatos em cada município do Brasil. O estado de São Paulo, por exemplo, teve cerca de 12% das mortes por causas não naturais classificadas de forma “não especificada” nos dados de atestados de óbito do estado em 2022. Essa subnotificação elevada no tratamento de dados no estado paulista pode ser a causa principal da diferença apontada pelo Secretário. Em Santa Catarina, por exemplo, menos de 3% das mortes não naturais são classificadas como “não especificadas” nos laudos médicos.

No Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil©, elaborado pela MySide, a taxa média de assassinatos no país a cada 100 mil habitantes foi de 24,9. Por outro lado, em Julho de 2023, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou seu anuário, onde a taxa de assassinatos registrou índice inferior, com 23,4.

A discrepância nas métricas foi relativamente pequena e já era esperada, uma vez que são utilizadas diferentes fontes primárias de dados. Enquanto a MySide se baseia no banco de dados do Ministério da Saúde, que analisa os atestados de óbito registrados no Brasil, o Fórum utiliza dados das Secretarias Estaduais de Segurança Pública.

Contudo, ao comparar as taxas de assassinatos registradas à nível estadual notam-se divergências mais significativas entre os dois relatórios. As maiores variações foram observadas nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo e São Paulo.

