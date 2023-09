Cachoeiro: edital de concurso público da prefeitura tem nova data de publicação

Após ter anunciado que o edital do concurso público da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim poderia ser publicado em agosto, o vereador e presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara de Cachoeiro, Diogo Lube (Progressistas), que também é líder do Governo, explicou, na sessão ordinária desta terça-feira (19), o motivo pelo qual o documento não foi divulgado no mês passado.

“Segundo informações que a gente tem da Semad, da secretária Ana Carolina, que eles foram a Brasília, em relação ao concurso público, que eu tinha anunciado, através de informações da prefeitura, que sairia edital até agosto, mas houve um problema, Sr. presidente, com a empresa, com a questão de ajustes específicos do edital”, afirmou o vereador.

Diogo Lube, que faz parte da comissão organizadora do certame, ainda anunciou uma nova data para a publicação do edital.

“Foram a Brasília, inclusive, para poder fazer uma conversa com essa empresa e daqui a, possivelmente, 18 dias, esse edital vai sair. Então, vai ter concurso em Cachoeiro de Itapemirim“, ressaltou.