Cachoeiro: feira movimenta milhões em negócios

A Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro deste ano será realizada, entre os dias 27 e 30 de setembro, no novo pavilhão do Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto.

Conforme explica o vice-presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (ACISCI), Francisco Montanvaneli, a expectativa é de que a 17ª edição do evento movimente cerca de R$ 8 milhões.

“Nós esperamos um público entorno de 10 a 12 mil pessoas durante todo o período da feira. Esperamos, em termo de negociação, mais ou menos, de R$ 5 milhões a R$ 8 milhões realizados durante a feira. Isso a gente fala desde a venda de um pastel até a venda de um automóvel”, explicou.

Os números indicam um aumento de, aproximadamente, R$ 3 milhões em relação a edição anterior do evento.

“Nós teremos entorno de 115 expositores esse ano. Esse número superou bastante em relação ao ano passado. Em termos de valores, no ano passado a gente estava em uma retomada econômica pós pandemia. Nós tivemos negociações entorno de R$ 5 milhões”, disse Montanvaneli.

Expositores

O evento contará com expositores de diversos setores, entre eles, do comércio, indústria, produção rural e serviços.

“Nós esperamos superar os números anteriores. Essa feira tem uma ação fundamental pela sua capilaridade. Ela não está movimentando um só segmento, ela movimentou todos os segmentos da sociedade, bares restaurantes, a parte familiar, agroindústria, o serviço e também o comércio de modo geral”, explicou o vice-presidente da ACISCI.

Programação

Quarta-feira, 27 de setembro de 2023

Arena do Conhecimento

14h30 – Oficina Métodos de Preparação de Cafés Especiais (SENAC)

15h30 – Seu Negócio no E-commerce com Rebeca Schaydegger (SENAC)

16h30 – Criatividade no Setor de Turismo (SENAC)

17h30 – Lançamento dos Projetos de Tecnologia (PMCI/CTI)

19h – Abertura Oficial e Música ao vivo com o Quarteto Detalhes

Artesanato

15h – Workshop de Artesanato, técnica de costura criativa com Dani Fiorio (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato, técnica de encadernação com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato, técnica de bordado com Miriam Milagres (SEMCIT)

Estande Senac

14h às 18hrs – Consultoria em vitrines com Bianca Corona (SENAC)

Praça de alimentação

19h – Música ao vivo com Banda Ligação Direta

21h – Música ao vivo com Banda Mundo & Cia

Quinta-feira, 28 de setembro de 2023

Arena do Conhecimento

15h – Palestra Educação Financeira com Gustavo Bandeira Gomes (SICREDI)

16h – Palestra Harmonização com Cerveja Artesanal (SENAC)

17h – Roda de Conversa: O Poder das Lives com Priz Azevedo e convidadas (ACISCI)

19h – Palestra “Não durma antes de sonhar!” com Marcelo Marron (ACISCI)

Artesanato

15h – Workshop de Artesanato, técnica de encadernação com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato, técnica de costura criativa com Dani Fiorio (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato, técnica de bordado com Miriam Milagres (SEMCIT)

Estande Senac

14h às 17hrs – Consultoria em vitrines com Bianca Corona (SENAC)

14h – Palestra Mulheres na Tecnologia da Informação com Vanessa Dutra e Rebeca Schaydegger (SENAC)

15h30 – Palestra Oratória para Reuniões Remotas com Gustavo Ribeiro (SENAC)

17h – Palestra Movimento e Saúde na melhor idade com Dra. Franciane Nunes Coco (SENAC)

18h – Palestra Vitrines atrativas com Bianca Corona (SENAC)

19h30 – Lanches rápidos com Chefe Renato (SENAC)

Praça de alimentação

17h – Palestra “Desvendando os regulamentos: como legalizar sua produção de Chopp artesanal” com Ramon Moulin Permanhane (SUBTERRÂNEA)

19h – Música ao vivo com Banda Viva Som

21h – Música ao vivo com Banda Kê Swing Bom

Sexta-feira, 29 de setembro de 2023

Arena do Conhecimento

13h – Conferência da Juventude – Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (SEMCIT).

15h – Palestra Fotografias para Mídias Digitais com Matheus Martins (SENAC)

16h – Palestra Massas Artesanais com Chefe Renato (SENAC)

17h – Palestra “Madeira Tratada: Um material ecologicamente correto” com Eng. José Antônio Neto (TORABRÁS)

18h – Palestra: Destrave sua autoimagem lucrativa com Priz Azeredo (ACISCI)

19h – Palestra “O jeito Disney de encantar clientes” com André Damasceno (SENAC)

Artesanato

15h – Workshop de Artesanato, técnica de bordado com Miriam Milagres (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato, técnica de costura criativa com Dani Fiorio (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato, técnica de encadernação com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

Estande Senac

14h às 17h – Consultoria em vitrines com Bianca Corona (SENAC)

18h – Bate papo “Estética e Belza com Atitude” com Dra. Amanda Marangoanha (SENAC)

Praça de Alimentação

18h – Música ao vivo com Grupo Zero 28 Band

21h – Música ao vivo com Banda Auge

Sábado, 30 de setembro de 2023

Arena do Conhecimento

8h30 – Conferência da Juventude (SEMCIT)

16h – Desfile de Moda Solidária com Mistic Models (MISTIC)

Artesanato

15h – Workshop de Artesanato, técnica de encadernação com Heloisa Zaggo (SEMCIT)

16h – Workshop de Artesanato, técnica de bordado com Miriam Milagres (SEMCIT)

17h – Workshop de Artesanato, técnica de costura criativa com Dani Fiorio (SEMCIT)

Estande Senac

12h – Atendimento de beleza e estética com Dra. Amanda Marangoanha e Mariléia Stanzai (SENAC)

13h – Métodos de Preparação de Cafés Especiais (SENAC)

09 as 13hrs – Emissão de RG (SEMCIT)

Praça de Alimentação

18h – Música ao vivo com Grupo Koisa Nossa

19h – Música ao vivo com Matheus Matos & Murilo

Modo circulação: Orquestra Choro S/A