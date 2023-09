Cachoeiro recebe a 1ª Noite Flamenca com artista capixaba premiada

O espaço cultural Casa Carmô promove, neste mês de setembro, um evento inédito em Cachoeiro. A “Noite Flamenca” acontece no próximo dia 15 com a apresentação da bailarina e atriz de Vitória, Ivna Messina juntamente a outras quatro dançarinas convidadas, também vindas da capital capixaba.

Além da atração artística, haverá uma gastronomia inspirada na cultura espanhola e brasileira, além de chopp gelado, novos drinks e vinhos.

De acordo com a produtora e uma das idealizadoras do espaço, Amanda Malta, esta será uma noite inesquecível. “Ivna Messina é um grande nome da dança flamenca no ES. É premiada em diversos editais do estado, com apresentações nacionais e internacionais e nós estávamos ansiosos para recebe-la”, comenta.

As reservas podem ser feitas pelo telefone (28) 99982-1009. Haverá limite de assentos.

O espaço

A Casa Carmô é um espaço cultural inaugurado há três meses em Cachoeiro para apresentações, eventos e oficinas culturais. Além disso, conta com salas comerciais com tatuagens, fotografias e brechó.

Tudo isso amparado por uma charmosa cafeteria com diversos tipos de bebidas e lanchinhos para todos os gostos.

A Casa Carmô fica na rua prefeito Seabra Muniz, 31, Independência, casa azul na rua atrás da pracinha.