Cachoeiro: rota pode ser reconhecida como trajeto relevante para o Estado

A Rota Turística “Professor Alício Franco” deu mais um passo se tornar realidade em Cachoeiro de Itapemirim.

Os deputados aprovaram o Projeto de Lei (PL) 601/2023, que cria a rota turística na cidade. A matéria, de Theodorico Ferraço (PP), foi acolhida durante a sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira (5) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Tramitando em regime de urgência, a proposta foi analisada em reunião conjunta das comissões de Justiça, Turismo e Finanças.

O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) emitiu parecer pela constitucionalidade e aprovação, que foi acompanhado pelos membros dos colegiados e depois ratificado pelo Plenário da Casa.

De acordo com a iniciativa, a rota turística tem como base estrada que interliga as localidades de Jacu, Furquilha, Pedra da Ema, Burarama, Petrópolis, Alto Petrópolis e Cantagalo. O projeto reconhece o trajeto como de relevante interesse turístico e cultural para o Espírito Santo.

Após a votação, Ferraço fez a justificativa de voto. Ele destacou que o professor Alício Franco foi deputado estadual e o trecho que compõe a rota é “um dos mais bonitos do Estado”. Também lembrou que o homenageado teve papel fundamental na construção da estrada que liga Alto Petrópolis a Cantagalo.

O PL segue agora para sanção ou veto do governador Renato Casagrande (PSB).

