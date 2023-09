Caminhando e ameaçando: homem é preso com arma de fogo em Guaçuí

Na tarde do último sábado (23), os policiais militares da Ronda Ostensiva do 3º Batalhão detiveram um homem de 33 anos e apreenderam uma arma de fogo durante atendimento de ocorrência em Guaçuí.

Por volta das 16h19, os policiais militares foram acionados após informações que um homem estaria de posse de uma arma de fogo ameaçando outro homem na Rua da Palha, no município.

Durante o patrulhamento no local os militares foram informados que o suspeito teria entrado em um beco. Durante as buscas os militares localizaram o suspeito e apreenderam com ele um revólver calibre 32, com uma munição.

Diante do flagrante o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª delegacia Regional de Alegre.

A vítima das ameaças, que não foi localizada no local, está envolvido em outra Operação realizada pela

PM na última quinta-feira (21). Ele chegou a ser conduzido à delegacia porém foi liberado.