Caminhão carregado com legumes tomba na BR-101, em Rio Novo do Sul

Um caminhão que transportava uma carga de legumes tombou na tarde desta quarta-feira (20), na altura do km 386 da BR-101 Sul, na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou sentido Norte da via, quando o motorista perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. A carga ficou completamente espalhada pelo chão.

O condutor foi socorrido com ferimentos leves para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. O estado de saúde do paciente não foi informado até o momento.