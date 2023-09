Capixabas conseguem criar frente inédita da hotelaria no Brasil

O Espírito Santo à frente das discussões de projetos de Leis e propostas para a hotelaria brasileira. Por iniciativa do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH-ES), Nerleo Caus, o Congresso Nacional acaba de criar a Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira, que tem o deputado federal capixaba Gilson Daniel como presidente. O trabalho da Frente tem início no próximo dia 03.

Nerleo Caus destaca que a Frente inédita no Brasil teve a adesão de 216 deputados federais e 29 senadores. “Com a criação da Frente, teremos a porta fechada para projetos que prejudicam a hotelaria, um setor de importância vital para o País”, explica. O presidente solicitou ao deputado Gilson Daniel, ainda, que o turismo seja incluído no Compete ES, que concede benefícios fiscais a empresas, com a finalidade de contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo

O presidente da ABIH-ES afirma que a Frente Parlamentar é importante não só por debater os assuntos referentes à hotelaria no País, mas também por colocar o Espírito Santo em evidência, já que foi uma iniciativa capixaba. Ele lembra o peso de setor de hotelaria no País. “De cada 10 empregos do Brasil, 1,5 são da hotelaria, que foi uma das grandes responsáveis pela recuperação econômica do País no pós-pandemia”, destaca.

O presidente da Frente Parlamentar Mista da Hotelaria Brasileira, deputado federal Gilson Daniel, destacou que a ideia do presidente da ABIH-ES surgiu no contexto de discussão da reforma tributária. “Nas discussões sobre a reforma tributária na Câmara dos Deputados, nós percebemos que não havia um grupo de parlamentares que defendesse a hotelaria. Nesse momento, com os representantes da ABIH-ES, os capixabas lideraram as discussões para a criação da Frente”, lembra.

Gilson Daniel explicou que a ideia é fazer um grande levantamento no Congresso Nacional dos projetos que envolvem a hotelaria para que se crie uma pauta de prioridades. “Quando você tem uma frente parlamentar, você tem deputados e senadores vigilantes o tempo todo. A criação da pauta prioritária, nós conseguimos realizar na Câmara um trabalho interno para alavancar os projetos de interesse da hotelaria”, diz.