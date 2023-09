Capixabas já podem ter acesso ao documento de identidade digital

O capixaba que emitiu o documento de identidade a partir do dia 08 de maio deste ano já pode ter acesso à versão digital de seu RG. O RG Digital é mais uma ação do Governo do Estado do Espírito Santo para impulsionar a transformação digital no serviço público.

Basta baixar o app RG Digital Espírito Santo nas lojas de aplicativos dos sistemas operacionais Android (Play Store) e iOS (App Store), escanear o QR Code que consta no verso do RG, fazer a validação biométrica e começar a usar o aplicativo.

Vale destacar que, para ter acesso ao RG Digital, é necessário ter em mãos o RG físico, que deverá ter sido emitido a partir de 08/05/2023. Cerca de 100 mil capixabas já estão aptos a acessarem a versão digital do RG.

O documento digital tem validade legal e é possível, inclusive, gerar uma cópia do RG assinada eletronicamente em formato PDF, em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil, tendo validade jurídica idêntica ao documento autenticado em cartório.

Nos casos de RG emitido antes do dia 08/05/2023, será necessário solicitar uma segunda via do RG, mediante agendamento por meio do portal www.agenda.es.gov.br, para ter acesso ao RG Digital.

Para mais informações sobre agendamentos e locais de atendimento, acesse: https://pc.es.gov.br/carteira-de-identidade-rg