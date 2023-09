Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Rio Novo do Sul

Na manhã desta terça-feira (19), uma carreta tombou e deixou um trecho da rodovia BR-101 interditado parcialmente, no km 388, em Rio Novo do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava carregada com blocos de granito e tombou sobre a pista, causando interdição parcial da via no sentido Sul.

Por causa do acidente, uma equipe da Concessionária Eco-101 organizou o tráfego de veículos por meio do sistema “pare-siga” pela faixa norte.

A PRF informou que a ocorrência ainda está em andamento.