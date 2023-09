Casaca faz show gratuito no aniversário da Vitória Down

A banda Casaca se apresenta em show gratuito na tarde deste sábado (23), durante evento promovido pela Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Síndrome de Down, a Vitória Down, em comemoração aos 25 anos da entidade. A festa acontece na Praça Therezinha Grecchi, no bairro República.

“Com muito carinho vamos tocar nesse evento que representa muito para toda nossa equipe”, afirma o vocalista Renato Casanova.

“Estivemos recentemente na Serra para uma apresentação de adolescentes com deficiência em uma escola, que formaram uma banda de congo. Nesses 23 anos de banda, participamos de muitos momentos como esse, e esperamos o público capixaba no sábado”, completou.

O aniversário da Vitória Down está marcado para acontecer das 14h às 18h. O evento terá outras atrações culturais, barracas e food trucks.

Prêmio

A banda Casaca está na final do 2° Prêmio da Música Capixaba, concorrendo na categoria Grupo ou Banda. A premiação será dia 26 de setembro, no Teatro da Ufes, em Vitória.

A banda

O pop, o rock, o reggae e o regional fundem-se de modo harmônico, criando uma experiência ímpar aos ouvintes e apreciadores da música. O Casaca tem sua identidade e novas composições estão sendo produzidas para que a história seja contada cada vez mais em letra e sons inspiradores.

Casaca tá na área! Bora pra bagunça!