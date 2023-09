Casagrande defende empenho de toda sociedade frente às mudanças climáticas

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, nesta segunda-feira (18), do evento “Brasil em Foco: Mais verde e comprometido com o desenvolvimento sustentável”, na abertura do segundo dia da Semana do Clima, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O mandatário capixaba destacou a importância do debate sobre as mudanças climáticas, assim como o engajamento de todos os setores da sociedade.

O evento realizado na Bolsa de Valores de Nova Iorque teve a participação dos ministros Marina Silva (Meio Ambiente) e Fernando Haddad (Fazenda), além dos presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL).

“É fundamental que a gente se envolva nesse tema das mudanças climáticas e temos que agir, porque já temos as informações teóricas. O Brasil exerce um papel importante no mundo e deve participar de fóruns internacionais sem negacionismo. Isso já é um avanço significativo. É importante ter as empresas engajadas nessa causa, pois isso garante uma maior velocidade na aplicação das soluções necessárias. Todos nós, indivíduos, organizações e governos, precisamos agir de forma objetiva”, pontuou o governador.

Em seu discurso, Casagrande relembrou que o Governo Federal assumiu o compromisso de reduzir o desmatamento e “zerar” o desmatamento ilegal, enquanto o Congresso Nacional precisa regular o mercado de carbono e a produção de energia renovável.

“Cada um de nós tem um papel importante nessa caminhada e devemos compreender que as responsabilidades são diferenciadas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. O Brasil tem uma grande oportunidade de contribuir para salvar o planeta, não apenas economicamente, mas também por ser um grande produtor de alimentos e com a possibilidade de se tornar o maior exportador de energia do mundo”, disse o capixaba, que preside o Consórcio Brasil Verde.

O consórcio é uma entidade que visa a articulação internacional dos Estados e organiza as ações internas desses entes subnacionais na área ambiental. “Não podemos colocar toda a responsabilidade apenas no Governo Federal. É com base nessa responsabilidade coletiva que organizamos o Consórcio Brasil Verde, em que os governos estaduais têm um papel importante em reduzir o desmatamento, definir regras para o uso de energia renovável e se adaptar às mudanças climáticas. Os governadores têm um protagonismo e podem colaborar para que o Brasil alcance suas metas no Acordo de Paris”, afirmou.

Casagrande também participou dos painéis “Transformação Ecológica – O Brasil e o Mundo” e “Descarbonização e Transição Energética – Oportunidades e Desafios”, com a participação de autoridades brasileiras e do Governo dos Estados Unidos. No final da tarde, o governador capixaba participa de um evento do ICLEI – Local Governments for Sustainability (Governos Locais pela Sustentabilidade, em tradução livre).

O evento de Inovação Sistêmica faz parte de um programa para acelerar a implementação de tecnologias inovadoras e soluções sustentáveis. O primeiro workshop foi realizado em junho deste ano, reunindo cidades, organizações das Nações Unidas e empresas. O objetivo do segundo workshop é estimular o interesse das cidades em abordagens de inovação sistêmica, definindo desafios e soluções para alcançar objetivos climáticos.Governador defende engajamento de toda sociedade no combate às mudanças climáticas

Foto: Hélio Filho/Secom