Casagrande participa da abertura da Semana do Clima em Nova Iorque

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, na tarde deste domingo (17), do hub de abertura da Semana do Clima, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O evento é o segundo mais importante do mundo em relação às mudanças climáticas. O mandatário capixaba preside o Consórcio Brasil Verde, entidade que visa a articulação internacional dos Estados e organiza as ações na área ambiental.

“Estamos representando o Consórcio Brasil Verde e o Estado do Espírito Santo no segundo maior evento sobre as mudanças climáticas no mundo. Vamos apresentar as iniciativas do País e do nosso Estado para que possamos colaborar na interrupção do aumento da temperatura média do planeta. Hoje vemos claramente a recorrência dos eventos climáticos extremos em várias partes do mundo, por isso é fundamental que as ações de enfrentamento sejam ágeis”, ponderou Casagrande.

Nesta segunda-feira (18), o governador capixaba participa dos debates na Semana do Clima. O evento tem a presença das ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.