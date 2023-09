Casal é assaltado dentro de agência bancária em Cachoeiro

Na manhã do último domingo (17), a equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi abordada por um casal que relatou terem sido assaltados dentro de uma agência bancária no centro de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a GCM, o casal foi até uma agência bancária localizada na rua Bernardo Horta para sacar uma quantia em dinheiro quando foram abordados por dois homens morenos que estavam vestidos de bermudas. Eles anunciaram o assalto com duas facas e começaram a revirar a bolsa de uma das vítimas.

No assalto, eles exigiram que a vítima sacasse cerca de R$ 1.000,00. Ela ficou bastante nervosa e não atendeu o pedido dos criminosos. Em seguida, eles saíram correndo da agência levando o celular de uma das vítimas.

A Guarda Civil Municipal fez patrulhamento no centro da cidade, mas nenhum suspeito foi localizado. As vítimas foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.

