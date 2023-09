Chegou a hora? Mãe de sêxtuplos capixaba dá entrada em hospital

A capixaba Quezia Romualdo, de 29 anos, que está grávida de sêxtuplos, foi recebida na tarde desta terça-feira (5), no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. Ela foi recepcionada por parte da equipe médica que atuará no parto e seguirá internada, para acompanhamento diário, até o nascimento dos bebês. O parto ainda não tem data para acontecer.

Quezia recebeu do hospital seis bolsas de maternidade, bordadas com os nomes dos bebês. Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá também ganharam sapatinhos de presente. O desenvolvimento dos bebês está dentro do esperado, mas a internação é necessária por conta do alto risco de prematuridade.

“Com muito carinho, preparamos um kit de boas-vindas para essa família. A internação é uma medida de precaução. Caso ela entre em trabalho de parto, ou seja, necessário antecipar o nascimento dos bebês, ela já estará em ambiente hospitalar com toda a estrutura necessária”, afirma a médica Júlia Mattedi, diretora técnica do São Bernardo Apart Hospital.

“Eu e os bebês estamos bem. O peso da barriga está muito grande, todos os bebês estão com mais 400 gramas cada um. Estou tranquila quanto a internação, sei que é o melhor a se fazer nesse momento”, conta Quezia.

Equipe de sobreaviso para o parto

O nascimento dos sêxtuplos vai mobilizar uma equipe de pelo menos 23 profissionais, entre obstetras, pediatras, enfermeiros e anestesistas. Essa equipe entrará em ação assim que houver um pedido médico para a antecipação do parto. Quezia e os bebês serão avaliados todos os dias.

“Já temos uma equipe de sobreaviso para esse parto. Essa equipe é composta por pelo menos dois anestesistas, seis pediatras, três cirurgiões, seis enfermeiros e mais seis técnicos de enfermagem. Outros especialistas como oftalmologista, cardiologista pediátrico, fisioterapeuta e neurologista também devem estar presentes no momento do parto. E nós já temos reservado também as seis vagas de Utin para essas crianças”, explica Júlia.

Após o nascimento, os seis bebês devem permanecer na UTI Neonatal por alguns meses, até ganharem peso suficiente para ir para casa. “Vamos imaginar que eles nasçam com 1kg cada um, é esperado que eles fiquem de dois a três meses só para ganhar peso. A média de ganho de peso é de 15 gramas ao dia, é bem devagarinho. Nesse período, a mãe poderá retirar o leite com a bombinha para as crianças serem amamentadas, ou contar com uma dieta própria para os prematuros caso ela tenha dificuldade nesse processo”, prevê Júlia.