Com apoios de peso e aval de Casagrande, prefeito de Alegre é novo reforço do PP

Uma cerimônia na cidade de Alegre, às 19h desta quinta-feira (28), com a participação dos deputados federais, Evair de Melo e Josias da Vitória, vai formalizar a nova fase da trajetória política do prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, que deixa o Solidariedade, partido no qual se filiou em 2016.

Ele explica que a decisão foi motivada pela falta de “assistência e atenção”, por parte do Solidariedade. Nirrô recebeu convites de outras legendas, mas optou pelo Partido Progressistas e, além do apoio dos parlamentares, teve o aval de Renato Casagrande (PSB).

“O partido ficou sem diretório no Espírito Santo. Depois da retomada, entrei em contato e não tivemos resposta. A Comissão Executiva de Alegre já está sem validação há um ano e meio. Recebi convites de alguns partidos e avaliando minha postura na política, entendi que o PP é o mais adequado, pelos princípios partidários, pelas regras e também pela relação que os deputados federais Evair de Melo e Da Vitória têm com a cidade e com a nossa região. Foi uma decisão na qual eu tive o aval do Governador”, comentou.

LEIA TAMBÉM: Alegre realiza prestação de contas da Saúde nesta quinta-feira (28)

Dimensão do PP e planos para 2024

Em 2022, o PP foi o quarto partido que mais elegeu deputados estaduais e distritais no País, com 87 parlamentares, atrás de PL, que teve 129; PT, 118 e União Brasil, com 100. No Estado, Theodorico Ferraço e Raquel Lessa representam o partido na Assembleia Legislativa (Ales).

Já no número de federais, o partido foi o que mais perdeu integrantes na Câmara, caindo de 58 para 49 parlamentares. Pelo Espírito Santo, Evair de Melo e Da Vitória foram eleitos e o partido conta com seis senadores.

O Progressitas também elegeu prefeitos em seis cidades do Espírito Santo, em 2020: Apiacá, Domingos Martins, Ibiraçu, Iúna, Rio Novo do Sul e Vila Valério.

Da Vitória é o presidente do PP no Estado desde abril deste ano, quando substituiu o atual vice e secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

O presidente da sigla reconhece a importância do reforço e o papel da região, dentro do panorama político que está se formando para a disputa das eleições municipais no ano que vem.

“A chegada do prefeito de Alegre, Nirrô, para o Progressistas reforça ainda mais os quadros do partido. Nirrô tem uma gestão bem avaliada e gaz um ótimo trabalho na cidade. Uma liderança que se destaca. E Alegre é uma cidade grande no Caparaó capixaba, tem uma grande importância para a região. Iso faz o Progressistas crescer ainda mais. Nas últimas eleições, em 2022, fomos o partido que mais recebeu votos e, em 2024, estamos trabalhando para ter um resultado expressivo em todo o Espírito Santo”, projetou.

LEIA TAMBÉM: Festa de Santa Angélica promete agito para o fim de semana em Alegre