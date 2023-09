Com auxílio de K9, três são presos por tráfico de drogas em Mimoso do Sul

A polícia Militar do Espírito Santo realizou a prisão de três suspeito de tráfico de drogas na noite da última quinta-feira (28), no centro do municipío de Mimoso do Sul.

Com o auxílio do cão farejador K9, foi feito varredura na residência de um dos suspeitos onde foram encontrados oito papelotes de cocaínas, 52 pinos de cocaínas, pesando aproximadamente 86,87 gramas e 11 pedras de crack, pesando aproximadamente 2,51 gramas, duas balanças de precisão, sete telefones celulares e R$ 105 em espécie. Contra um deles, também configura um mandado de prisão referente a um homicídio cometido na região.

Os três suspeitos, de 26, 39 e um adolescente de 17 anos, juntamente com o material apreendido foram conduzidos para a delegacia da cidade para os procedimentos de praxe.