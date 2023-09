Comissão inicia planejamento da Festa da Penha 2024

A Festa da Penha 2024 tem data para acontecer. Será entre os dias 31 de março e 8 de abril. E para deixar tudo pronto para as homenagens à padroeira do Espírito Santo, a Comissão Organizadora do evento realizou sua segunda reunião preparatória na manhã desta sexta-feira (1), no Convento da Penha.

No encontro, com representantes da Arquidiocese de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, começaram a ser preparadas as surpresas para a 454ª edição do evento, que é uma das três maiores festas marianas do Brasil.

Segundo o guardião do Convento, frei Djalmo Fuck, parte dessas novidades será apresentada no lançamento do evento, marcado para o próximo dia 8 de dezembro.

“O próprio lançamento dará uma ideia da dimensão maior que a Festa da Penha 2024 pretende alcançar. Vamos chamar a comunidade para apresentar o tema, a identidade visual da festa e também as motivações que irão inspirar nossas intenções à Nossa Senhora das Alegrias. O lançamento, que será esse marco inicial, terá ainda atrações culturais que iremos divulgar oportunamente”, disse frei Djalmo.