Confira as orientações do Detran|ES para quem vai pegar a estrada nesse feriadão

O feriado prolongado é uma oportunidade de pegar a estrada para curtir os dias de folga e o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) orienta que, mesmo que o passeio seja curto, algumas medidas precisam ser tomadas pelos condutores para evitar transtornos e acidentes.

É necessário que a documentação e manutenção do veículo estejam em dia, assim como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Também é importante obedecer à sinalização viária, as regras de trânsito e ter cuidado com a segurança nas vias, que costumam estar mais movimentadas. Além disso, nunca utilizar o celular enquanto dirige ou misturar bebida e direção.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, lembra que, neste período de maior movimentação nas vias, costuma ser recorrente acidentes causados pela imprudência do condutor, principalmente por excesso de velocidade ou por quem insiste em cometer o crime de beber e dirigir.

“É imprescindível que todos obedeçam à legislação de trânsito para que a vida e a integridade de todos sejam preservadas. Seja de carro, moto, caminhão ou ônibus, todos os cuidados com a segurança devem ser mantidos. E vale enfatizar que nenhuma quantidade de álcool é segura para dirigir. Essa mistura é um dos principais causadores de acidentes de trânsito e não combina em nada com a diversão”, ressalta Givaldo Vieira.

Checklist de uma viagem segura

Antes de pegar a estrada, o condutor precisa conferir se a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está regular e dentro da validade, além do Licenciamento do veículo, documentos de porte obrigatório para trafegar em vias públicas. No aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) é possível ter a CNH e o CRLV no smartphone ou tablet, facilitando o porte dos documentos.

A pontuação da CNH pode ser consultada no site do Detran|ES, neste link aqui.

Já o boleto para pagamento do Licenciamento e o CRLV eletrônico devem ser impressos no site do Detran|ES, neste link aqui.

O condutor flagrado dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias, comete uma infração gravíssima com multa no valor de R$ 293,47 e o condutor perderá sete pontos. No caso de o veículo não estar devidamente licenciado, a multa é de R$ 293,47, com a perda de sete pontos na carteira e o veículo poderá ser removido para um pátio.

Conservação do veículo

Outro cuidado fundamental para evitar imprevistos nas estradas e garantir um passeio mais seguro é fazer a revisão no veículo para verificar a condição dos pneus, freios, alinhamento, sistema elétrico do automóvel, limpador de para-brisa, óleo do motor e calibragem.

Cheque se todas as ferramentas obrigatórias estão no carro: macaco, chave de roda e triângulo para sinalização. Também vale a pena levar outras ferramentas, como jogo de chaves fixas, chaves de fenda e lanterna.

Cinto de segurança

Verifique se os cintos de segurança estão disponíveis para todos os ocupantes do veículo e não apenas para os passageiros da frente.

A falta de uso do cinto por qualquer um dos ocupantes, além de ser um risco à segurança, acarreta infração grave com multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na CNH, além de retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator.

Transporte adequado de crianças

Atenção redobrada para o uso de bebê conforto, assento e cadeirinha para viagem com crianças, indicados a cada faixa etária conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

– Bebês de até um ano de idade ou até 13 kg devem ser transportados no banco de trás do veículo no “bebê conforto”, posicionado de costas para o banco da frente;

– Crianças entre 1 até 4 anos ou entre 9 a 18 kg devem ficar na “cadeirinha” com o cinto próprio no banco traseiro;

– Crianças entre 4 e 7 anos e meio ou com até 1,45 metros de altura e peso entre 15 a 36 kg devem utilizar um “assento de elevação” com o cinto de segurança no banco de trás;

– Crianças entre 7 anos e meio e 10 anos ou com altura superior a 1,45m devem utilizar assentos de elevação com o cinto de segurança;

– Não leve crianças no colo.

Em motocicletas, o transporte de crianças menores de 10 anos é proibido, sendo considerada infração gravíssima, com pena de multa de R$293,47 e suspensão do direito de dirigir.

Motorista

– Mantenha distância segura do veículo que vai à sua frente. Isso garante o domínio do automóvel no caso de freadas bruscas;

– Não dirija sob o efeito de álcool, drogas, remédios fortes, sono ou se estiver emocionalmente abalado. É melhor pegar um aplicativo de transporte, táxi ou um ônibus;

– Tenha muito cuidado com os pedestres, especialmente crianças, idosos e Pessoas com Deficiência, pois, às vezes, eles não têm condições de avaliar os perigos do trânsito;

– Obedeça às leis de trânsito e dirija em velocidade compatível com o local;

– Sinalize qualquer mudança de direção e as ultrapassagens com antecedência para evitar os acidentes. Nunca use o pisca alerta com o veículo em movimento, salvo em situações de emergência ou quando a regulamentação da via assim o determinar, conforme previsão contida no artigo 40 do CTB;

– Se chover, reduza a velocidade, aumente a distância do veículo da frente e acenda os faróis baixos;

– Não dirija falando ao celular, pois, além de ocupar uma das mãos, a conversa tira sua atenção. E ainda é uma infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. Há, ainda, a infração por manusear o celular, que é gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos. Além disso, o risco de acidentes quadruplica quando o motorista está conversando ao telefone celular;

– Redobre a atenção em locais de grande circulação de pedestres, como saídas de shoppings, escolas e igrejas;

– Se for transportar um animal de estimação, lembre-se, ele só pode viajar no banco traseiro e usando o equipamento adequado de retenção, cinto de segurança, grade divisória ou caixa de transporte. Não deixe o seu pet solto no veículo;

– Para transportar prancha ou bicicleta, utilize acessórios adequados para prender corretamente no veículo, sem ultrapassar as dimensões permitidas por lei, atrapalhar a visibilidade das placas ou luzes do carro nem comprometer a estabilidade ou a condução do automóvel.

Motociclista

– Certifique-se das condições do capacete;

– Use roupas claras e vestimentas de segurança (luvas, botas e jaqueta);

– Use sempre e exija do passageiro o uso do capacete afivelado ao queixo e com a viseira abaixada;

– Evite os pontos cegos de visão dos automóveis e, mesmo durante o dia, circule com o farol aceso, sinalizando sempre suas manobras;

– Cuidado com os cruzamentos: sempre pare e olhe antes de passar. Ocupe adequadamente seu espaço nas ruas;

– Preste atenção às condições da pista (areia, óleo, água, buraco etc.) e a tudo que acontece à sua volta;

– Não ande em ziguezague por entre os veículos em movimento e ultrapasse somente pela esquerda;

– O corredor entre as filas de veículos não deve ser utilizado, pois a circulação no corredor enquanto os outros veículos estão em movimento aumenta muito o risco de colisão lateral, a principal causa de acidentes com motociclistas;

– Transporte apenas um carona por vez e também usando capacete;

– Fique sempre atento à calibragem de pneus, especialmente em dias de chuva. E mantenha sempre os faróis acesos;

– Nunca ultrapasse pela direita, não pare sobre a faixa de pedestres e não trafegue sobre calçadas ou canteiros;

– Mantenha os equipamentos obrigatórios em bom estado, especialmente os retrovisores;

– Não conduza a motocicleta de chinelos, sandálias rasteiras ou descalço, pois apesar da legislação não proibir o último caso, o risco de lesão nos pés é muito grande;

O diretor geral do Detran|ES também orienta que o condutor planeje o percurso, incluindo algumas paradas para abastecimento e descanso em caso de viagens mais longas.

“Pesquisar as condições das vias onde vai passar e ficar ligado na previsão do tempo são dicas importantes, já que chuva e neblina podem interferir na visibilidade da estrada. Além disso, planejar paradas para descanso e lanche são essenciais. Com calma e descansados, podemos evitar acidentes”, alerta Givaldo Vieira.