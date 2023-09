Rainha e Princesas da Festa do Sanfoneiro 2023 são eleitas na 1ª noite do evento

A primeira noite da 32ª Festa do Sanfoneiro em Conceição do Castelo foi marcada pela eleição da Rainha e das Princesas do evento, que segue até o próximo domingo (3), no Centro de Eventos Joaquim Pinto Filho, ao ‘Sanfonão’.

Alana Fontan Ferreira foi coroada a Rainha da Festa do Sanfoneiro 2023, que teve ao lado ainda a 1ª Princesa Raísa Monteiro e a Pollyanne Camilly da Silva.

As faixas para as vencedores foram entregues pela primeira-dama, Luciana Spadetto e pelo prefeito do município, Christiano Spadetto.

Além do desfile, a primeira noite da festa foi animada pela banda Nós Três. Nesta sexta-feira (1°), a expectativa é para a abertura do rodeio. Quem se apresenta no palco principal são ‘Us Agroboy’ e Forró Numa Boa. O evento tem entrada gratuita.

Confira as vencedoras da 32ª edição da Festa do Sanfoneiro 2023:

Rainha Alana Fontan Ferreira 1ª Princesa Raísa Monteiro 2ª Princesa Pollyanne Camilly