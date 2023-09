Conselho Tutelar: eleição acontece neste domingo (1) em Cachoeiro

Neste domingo (1º) ocorre em todo o território nacional a eleição para os mais de 6 mil conselhos tutelares espalhados pelo país. Para participar do processo, basta ter 16 anos completos, título de eleitor e estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Em Cachoeiro, 20 candidatos concorrem às dez vagas do Conselho Tutelar (Regionais I e II). A eleição vai acontecer na escola CEI “Áttila de Almeida Miranda”, localizada no bairro Vila Rica, de 8h às 17h.

A votação é secreta e no local haverá uma lista fixada com os nomes e números dos candidatos. Para votar, será necessário apresentar um documento com foto. Cada eleitor pode votar em apenas um postulante.

O processo eleitoral é conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comsenca) e fiscalizado pelo Ministério Público.

Na Grande Vitória, 110 candidatos irão concorrer às 80 vagas para conselheiros nos municípios de Vitória (15), Vila Velha (20), Serra (25) e Cariacica (20).

A eleição, que ocorre a cada quatro anos, contará, pela primeira vez, com o apoio dos 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) do país, que cederão as urnas eletrônicas usadas nas eleições nacionais, estaduais e municipais. O objetivo é dar mais lisura e celeridade ao pleito. Como a participação do eleitor nesse processo eleitoral é facultativa, a eleição para os conselhos tutelares, historicamente, registra uma baixa adesão.