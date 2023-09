Consultora do Sebrae capacita estudantes de Alegre em Empreendedorismo

Os estudantes da 2ª e 3ª séries do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio com Habilitação em Administração, EEEFM “Professor Pedro Simão”, em Alegre, participaram da Palestra, “Protagonismo: desenvolvendo características empreendedoras para torna-se o ator principal da sua vida”.

O momento foi ministrado pela consultora, Karlla Barbosa Coutinho, na quinta-feira (21) e é resultado de uma parceria da escola com o Sebrae que tem a premissa de mostrar aos alunos dos Cursos Técnicos formas de explorar seus potenciais de desenvolvimento.

A palestrante ressaltou que o empreendedorismo tem origens no ramo empresarial, mas que o conceito independe da abertura de um negócio ou de uma empresa.

Tirando o conceito de empreendedorismo das balizas do senso comum, a palestrante o caracterizou de forma que passe a ser visto pelos alunos como uma postura, um modo de agir, de pensar e de viver e não apenas uma forma de produção comercial.

“Ser protagonista com características empreendedoras para se tornar o ator principal da vida, é uma questão de atitude do indivíduo, relacionada à sua forma de portar-se frente às diversas situações do dia a dia, isto é, de maneira proativa, inovadora, criativa. Portanto, empreendedorismo estende-se a todas as áreas da atividade humana, valorizando a caminhada e os sonhos de cada indivíduo e de sua comunidade”, explicou a consultora, durante o encontro.

Sucesso

A diretora Lucy Sader de Souza acredita que a palestra foi um sucesso. destacou que, para a construção de um ensino forte e trasnformador, é necessário que o aluno entenda seu papel, seu lugar, contexto e suas circunstâncias, para poder se guiar ao longo de uma trajetória vencedora.

“Na palestra foi possível aproximar o protagonismo e o empreendedorismo, uma vez que ambas as abordagens se reportam a práticas pedagógicas que valorizam a participação do estudante nos processos de ensino e de aprendizagem de que fazem parte. Para fazer uma trajetória empreendedora e protagonista, é preciso criar oportunidades, construir pontes e agregar parceiros” considerou a diretora.