Contas de câmaras municipais do Sul do ES são julgadas pelo TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) apreciou as contas de uma prefeitura e julgou a Prestação de Contas Anual (PCA) de cinco câmaras municipais do Sul do Estado, segundo informações divulgadas pelo órgão, nesta quarta-feira (20).

Confira os processos:

Prefeitura Municipal Conceição do Castelo

A Primeira Câmara recomendou a aprovação das contas do prefeito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto, referente ao exercício de 2021.

A decisão é do relator do processo, conselheiro Rodrigo Coelho, acompanhado pelos demais membros do colegiado. Processo TC 7876/2022

Câmara Municipal de Guaçuí

O conselheiro Carlos Ranna também aprovou a PCA da Câmara Municipal de Guaçuí.

A decisão é referente ao exercício de Maria Lucia das Dores em 2022.Processo TC 3247/2023

Câmara Municipal de Anchieta

A Câmara Municipal de Anchieta teve sua PCA de 2022 julgada como regular por decisão do conselheiro Carlos Cicilliotti.

O responsável pela câmara era Edson Vando Souza.Processo TC 2799/2023

Câmara Municipal de Castelo

O plenário também julgou a PCA de 2022 da Câmara Municipal de Castelo com regularidade, em relação ao exercício de Tiago de Souza.

É o voto do relator, conselheiro Luiz Carlos Cicilliotti.Processo TC 2999/2023

Câmara Municipal de Mimoso

Por fim, o plenário opinou pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Mimoso, por meio do voto do conselheiro Luiz Carlos Cicilliotti.

A PCA refere-se ao exercício de Sebastião Renato Cabral em 2022.