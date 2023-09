Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo forma novos sargentos

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) forma nesta sexta-feira (15), uma nova turma de 30 sargentos.

São 30 militares que concluíram o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), e estão aptos a assumir posição de liderança dentro do corpo operacional da Instituição. A solenidade ocorre no Quartel do Comando-Geral do CBMES, localizado na Enseada do Suá, em Vitória, às 16h.

Além do preparo técnico o curso envolve desenvolvimento de atributos emocionais, como resiliência, companheirismo, capacidade de raciocínio sob momentos estressantes, equilíbrio emocional, coragem e liderança.