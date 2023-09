Corpo de Bombeiros Militar realiza treinamento na região Serrana do ES

A próxima semana vai ser de muito esforço e aprendizado para cerca de 70 alunos do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) e do Curso de Formação de Soldados (CFSd) do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). Os militares farão um treinamento, entre os dias 11 e 13 de setembro, no Country Club de Santa Teresa. A atividade corresponde a uma operação planejada pelos alunos sargentos e executada pelos alunos soldados da corporação.

Durante os três dias de treinamento, os militares participarão de atividades de marcha, acampamento e simulação de resgate, tanto em período diurno quanto noturno. O percurso começa na segunda-feira (11) com uma marcha, começando no portal do circuito Caravaggio, com destino à Cachoeira Country Club, onde acontecerão as demais atividades.

Serão realizadas instruções de resgate não técnico, ancoragens, busca em matas e confecção de macas, além de atividades noturnas que estimulam o desenvolvimento de habilidades técnicas e sensoriais dos militares.