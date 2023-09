Corrida NOTAER Suzano: ainda há vagas para segunda edição do evento

No ano de 2022, o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) celebrou três décadas de excelência em suas operações, e para comemorar lançou a primeira edição da Corrida NOTAER, patrocinada pela Suzano por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), que rapidamente conquistou os amantes do esporte em todo o Brasil. O evento inaugural reuniu mais de 1.500 corredores de todos os níveis, desde os iniciantes até os mais experientes, e marcou o início de uma tradição que se estende para 2023. E a segunda edição promete ser ainda maior e melhor.

“Estamos muito gratos com o sucesso da primeira edição da Corrida NOTAER e animados em anunciar a segunda edição, agora como Corrida NOTAER SUZANO, com a Suzano como parceira. A adesão já superou as expectativas, com mais de 1.000 inscritos até agora, e estamos confiantes de que ultrapassaremos os números do ano passado. O entusiasmo e o compromisso dos corredores são contagiantes, e mal podemos esperar para o evento no dia 08 de outubro. Vamos correr juntos em busca de mais momentos incríveis e fortalecer nosso compromisso com o esporte e a solidariedade. Esperamos por todos os amantes da corrida do Espírito Santo e do Brasil”, afirma o Tenente Coronel Anechini, subsecretário da Casa Militar e responsável pela organização do evento.

Agora batizada de Corrida NOTAER SUZANO, a competição conta com naming right da maior produtora de celulose do mundo, que patrocina a corrida via Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC). O evento está marcado para o dia 08 de outubro e, um mês antes da largada, já contabiliza mais de 1.000 inscrições. O percurso será de 7 km, partindo da Prainha, em Vila Velha, e terminando na Praça do Papa, em Vitória. A passagem pela Terceira Ponte é um dos pontos altos da corrida, que exige muito fôlego, mas recompensa os competidores com as mais belas paisagens das duas cidades.

Um dos grandes atrativos da Corrida NOTAER SUZANO é o tratamento especial oferecido aos corredores em todos os momentos, desde a inscrição até o final da corrida. No pré-prova, a entrega dos kits é feita de forma diferenciada, com água, picolés e um espaço para os participantes gravarem vídeos em 360°. Na prova, os competidores contam com uma equipe de staff e pontos de hidratação. Já no pós-prova, os participantes podem desfrutar de um espaço repleto de comodidades, incluindo frutas, água, isotônicos, energéticos e até mesmo açaí, garantindo a recuperação adequada após o esforço da corrida. Além disso, o evento conta com sorteio de prêmios, música ao vivo, área kids e uma exposição das aeronaves do NOTAER, proporcionando uma experiência única.

“É uma honra para a Suzano fazer parte de mais uma edição da Corrida NOTAER, que agora leva o nosso nome. Acreditamos profundamente na importância do apoio a eventos esportivos, como esse, que não apenas promovem a atividade física, mas também reforçam valores como determinação, superação e união. Valores compartilhados pela Suzano. Estamos ansiosos para ver as histórias inspiradoras que essa corrida vai nos apresentar e celebrar os sucessos de todos os participantes”, comenta Douglas Guedes, gerente executivo de Inteligência Patrimonial da Suzano.

Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de outubro, pelo valor de R$ 200,00 (inteira) ou R$ 100,00 (ingresso solidário), mediante a doação de 2 litros de leite que serão entregues a instituições beneficentes. As vagas são limitadas.

A Corrida NOTAER SUZANO é parte do Circuito Militar (que engloba as corridas dos Bombeiros e da Polícia Militar) e incorpora três pilares fundamentais: o esportivo, o social e o educativo. Esta corrida não é apenas uma competição, mas também uma celebração do espírito esportivo, um ato de solidariedade e uma oportunidade de conhecer mais de perto o NOTAER e suas ações.

Sobre a Suzano – A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de ‘Renovar a vida a partir da árvore’. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br

SOBRE O EVENTO

DATA: 08/10/2023, às 07h00

LARGADA: Parque da Prainha, Vila Velha

CHEGADA: Praça do Papa, Vitória

PERCURSO: 07 Km (sete quilômetros)

INSCRIÇÕES: pelo site www.ticketsports.com.br até 01/10/2023.

VALOR: Lote único: R$ 200,00

INGRESSO SOLIDÁRIO: R$ 100,00 mediante entrega de 02 (dois) litros de leite (longa vida) no momento da retirada do kit atleta.

KIT ATLETA:

O Kit de participação de evento, vinculado à taxa de inscrição é composto de:

– Número de Peito de uso obrigatório e intransferível;

– Camiseta em tecido tecnológico;

– Chip descartável;

– Sacola para colocação do kit do evento.

No momento da retirada do kit o responsável deverá conferir os seus dados e o número de peito. Somente será entregue o kit ao atleta inscrito mediante documento oficial de identificação. A camiseta alusiva à prova é de uso obrigatório no evento para receber a premiação. Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento, nem após ele.