CowParade: exposição de vaquinhas traz cores e criatividade ao ES

Na anoite da última quinta-feira (14), a magia da CowParade, espetáculo de arte de rua de renome mundial, chega ao Espírito Santo em sua 14ª edição brasileira, prometendo uma transformação mágica nas ruas, avenidas e parques do estado. Os pontos turísticos, parques e vias movimentadas ganharão vida com a chegada da tão esperada exposição CowParade Brasil, o maior evento de arte urbana do planeta, fazendo sua estreia emocionante no Espírito Santo.

Nos meses de setembro e outubro, quarenta encantadoras vaquinhas, cada uma delas uma obra-prima personalizada com muita criatividade, por talentosos artistas do Espírito Santo, tomarão conta de espaços emblemáticos, que comtemplam a capital.

Essa é uma oportunidade única para moradores e visitantes mergulharem na genialidade de criadores, pintores, escultores e artesãos, testemunhando a essência ousada da CowParade.

A base do encanto da CowParade está em seu formato inovador, com esculturas de vacas em tamanho real meticulosamente esculpidas em fibra de vidro. Cada uma dessas esculturas é uma tela tridimensional que se transforma em uma obra-prima única nas mãos talentosas dos artistas que as esculpem. Por meio de pincéis, decorações e intervenções criativas, essas esculturas se metamorfoseiam em autênticas peças de arte.

Missão

No entanto, a CowParade tem uma missão que transcende a simples apreciação estética. O evento visa democratizar a arte e a cultura, tornando a exposição acessível a todas as pessoas. Ao trazer essas esculturas para as ruas, pessoas de todas as idades e origens têm a oportunidade rara de interagir com a arte de maneira descontraída e envolvente.

“Uma exposição como essa traz para Vitória algo que é sucesso no mundo todo e traz para as pessoas a oportunidade de interagir com essas peças em todas as regiões da capital”, destacou o Secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi.

Para acrescentar um toque emocionante a esse espetáculo, um leilão beneficente encerrará a CowParade. Após o término da exposição, essas obras-primas serão leiloadas, com os lucros destinados a instituições sociais do Espírito Santo que atuam nas áreas de educação, saúde e assistência social. Os leilões seguirão o formato tradicional, tanto presencialmente quanto online, e já arrecadaram mais de US$ 35 milhões para causas beneficentes em todo o mundo, destacando o impacto social positivo desse evento extraordinário.

Desde sua criação, em 1998, pelo visionário artista suíço Pascal Knapp, que originalmente as concebeu como uma forma de despertar risos, a CowParade cresceu e se expandiu pelo mundo. Em 2000, os direitos das esculturas foram adquiridos pelo americano Jerry Elbaum, que fundou a CowParade Holding Inc. Até hoje, mais de 5 mil dessas encantadoras esculturas de vacas foram criadas e exibidas em todos os continentes, sendo admiradas por uma audiência global de mais de 500 milhões de pessoas.

Prepare-se para se encantar com as vaquinhas mais adoradas do mundo em Vitória. A CowParade promete transformar as ruas da cidade em uma galeria de arte ao ar livre, repleta de cores, formas e expressões artísticas. Não perca a oportunidade de participar desse momento de cultura, inclusão e solidariedade que a CowParade proporciona.