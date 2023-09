Da Vitória propõe proibição da cobrança de novo imposto sindical

O deputado federal capixaba Da Vitória (Progressistas) apresentou na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 4482/23, que proíbe a cobrança do novo imposto sindical aos trabalhadores que não são sindicalizados.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta semana, considerar válida a cobrança de um novo imposto sindical aos funcionários que não se manifestarem contra o desconto direto no pagamento.

“Depois de tanto debate e da vitória que foi a retirada da cobrança obrigatória, em 2017, não podemos aceitar que volte mais esse custo no bolso dos brasileiros para sustentar sindicatos”, ressaltou o parlamentar.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.