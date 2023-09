Detran|ES implanta tecnologia de Inteligência Artificial nas vistorias de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) começou a utilizar, a partir desta terça-feira (26), a tecnologia de Inteligência Artificial (IA) para garantir ainda mais segurança às vistorias veiculares e coibir fraudes nos registros de veículos, principalmente relacionadas a adulterações em veículos roubados e clonagens.

Com a nova tecnologia, ao realizar o procedimento de vistoria em uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV), as imagens dos itens obrigatórios e opcionais do veículo, capturadas pelo vistoriador, são enviadas via sistema e checadas por meio da Inteligência Artificial para verificar se itens, como chassi, número do motor, marca, modelo e cor do veículo, hodômetro e placas de identificação estão em conformidade com os padrões de fábrica e com os parâmetros indicados.



Todo o trâmite é feito de forma complementar à avaliação do profissional vistoriador, eliminando possíveis falhas humanas ou possibilidades de fraudes. Além disso, o responsável pelo veículo e o profissional da ECV são identificados por meio do reconhecimento facial para dar mais segurança ao processo. Para o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, o novo formato é mais um avanço do órgão no uso da tecnologia para garantir a segurança nos processos.



“O Detran|ES tem sido pioneiro no uso de tecnologias e, dessa vez, não poderia ser diferente. Estamos falando de um bem material que a pessoa lutou muito para conquistar. As vistorias eram feitas com coleta dos dados em papel e, desde 2019, são feitas eletronicamente, mas somente com registros feitos por um funcionário das empresas de vistorias. Agora, estamos aprimorando e todos os dados informados serão validados ou não, no caso de inconsistências, por meio do uso da Inteligência Artificial, impedindo assim a possibilidade de fraudes”, explicou Givaldo Vieira.

“Estou à frente do Detran|ES e posso garantir que tudo o que pudermos fazer para aumentar a segurança em nossos procedimentos faremos. E o melhor, sem custo extra para o cidadão, uma vez que os nossos serviços são tabelados, ou seja, só tem vantagens para o cidadão”, completou o diretor geral do Detran|ES.

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo fixou os valores das vistorias em VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, e o serviço não teve aumento com a implantação da nova tecnologia, conforme tabela abaixo:

As vistorias veiculares são necessárias sempre que há alteração do registro do veículo e atualização da documentação, como nas transferências de propriedade, nos procedimentos de alteração de características ou mudança de placa do veículo.

Para ter mais segurança, o Detran|ES orienta que, ao adquirir um veículo, o comprador faça a vistoria veicular para verificar se o veículo é íntegro e não tem adulteração antes de fechar o negócio e dar garantias financeiras ao vendedor. Também é importante optar por adquirir um seminovo em revendas credenciadas, que deverão fornecer Nota Fiscal e garantia de procedência, além de sempre desconfiar de veículos vendidos muito abaixo do preço de mercado, principalmente de pessoas físicas ou via aplicativos.