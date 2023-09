Dia da Árvore: EDP promove ação de plantio de mudas 

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, em parceria com a prefeitura de Vila Velha, realizará, nesta quinta-feira (21), o plantio de 180 mudas em comemoração ao Dia da Árvore. Às 9h30, em atividade lúdica em prol do meio ambiente, alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Feliciana Garcia vão colocar a mão na terra e realizar o cultivo das plantas em uma praça localizada na rua Ipê, no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha. Ipê amarelo, quaresmeiras e chuva de ouro foram as espécies escolhidas para florir e embelezar a região.

Incentivar a conscientização e o cuidado com a natureza, por meio da educação ambiental, é um dos caminhos dos quais a distribuidora acredita e apoia no enfrentamento dos desafios ambientais. “Esse tipo de ação, entre outras desenvolvidas pelas EDP, é um investimento para o futuro do nosso planeta. São ações sustentáveis que não apenas beneficiam o meio ambiente, mas também as comunidades locais. Nas áreas urbanas, por exemplo, o plantio de árvores melhora a qualidade de vida, proporcionando sombra, reduzindo a temperatura, absorvendo poluentes e criando ambientes agradáveis”, afirma o diretor de Distribuição da EDP ES, Fernando Saliba.

As árvores desempenham um papel vital na redução das mudanças climáticas, absorvendo dióxido de carbono (CO2) da atmosfera durante a fotossíntese. Ao plantar árvores, contribuímos para a remoção desse gás de efeito estufa, ajudando a estabilizar o clima global. Além disso, elas também desempenham um papel crucial na melhoria da qualidade do ar, filtrando poluentes atmosféricos prejudiciais, como dióxido de enxofre e partículas em suspensão. Isso beneficia a saúde da população.

Para evitar a queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica, é importante planejar o plantio de árvores, desde a espécie até o local a ser cultivado, a fim de que no futuro não haja interferência no serviço de distribuição de energia. Em razão disso, técnicos da concessionária vão acompanhar o plantio e garantir a segurança necessária, como evitar local próximo à rede elétrica.

Serviço:

Dia da Árvore – plantio de mudas

Data: 21/09 (quinta-feira)

Horário: 9h30

Local: rua Ipê, no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha