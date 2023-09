Dois jovens morrem após grave acidente na BR-101 em Itapemirim

Um grave acidente registrado na noite da última quinta-feira (31), na BR-101 Sul, na altura do município de Itapemirim, resultou na morte de dois jovens de 16 e 19 anos. O acidente, envolvendo um veículo de passeio e uma carreta ocorreu por volta das 20h38, no km 409.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio, conduzido por um motorista de 29 anos, teria acessado a rodovia sem observar o fluxo, sendo colidido frontalmente pela carreta, que seguia no sentido Rio de Janeiro.

O motorista da carreta, de 46 anos, não sofreu ferimentos. O condutor do veículo de passeio, morador de Itapemirim, foi socorrido em estado grave para um hospital da região. Outros dois ocupantes do veículo, Roselene Luiz Costa, de 16 anos, e Welvis Luiz Costa, de 19 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O trânsito chegou a ficar interditado na via e foi liberado após a retirada dos veículos. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.