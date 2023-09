Dois são presos na 2ª fase da Operação Alto Luxo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DFRV), com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), deflagrou a segunda fase da Operação Alto Luxo, cujo objetivo era a desarticulação de uma organização criminosa especializada em furtos de veículos do tipo Toyota Hilux, ocorridos no Aeroporto de Vitória.

Nesta fase, dois alvos foram presos. A dupla tinha mandados de prisão preventiva em aberto e foi localizada no estado de Minas Gerais. Os alvos são investigados em, pelo menos, quatro inquéritos policiais instaurados pela DFRV. Acredita-se no envolvimento da organização criminosa em inúmeros delitos dessa natureza no país.

“São perpetradores de fora do Estado. Uma investigação complexa e a operação precisaram ser feitas com bastante inteligência para chegar até os autores. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro também são estados vítimas dessa organização criminosa. Vamos continuar trabalhando para identificar outros envolvidos”, destacou o delegado-geral de Polícia Civil, José Darcy Arruda.

As investigações prosseguem no intuito de identificar outros membros da organização criminosa, além do esclarecimento de outros furtos e a identificação dos receptadores dos veículos furtados.

“A partir de levantamentos por meio do nosso serviço de inteligência, identificamos que toda a estrutura da organização criminosa é de Minas Gerais. Vamos buscar por meio da perícia criminal, levantar algum elemento informativo para que possamos dar continuidade nas novas fases que iremos deflagrar”, afirmou o titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes.

Ao todo, somando as fases I e II da operação, foram presos seis indivíduos e cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

O nome da operação guarda relação com a origem do termo “HILUX” (fusão das palavras “HIGH” e “LUXURY” em inglês) e diz respeito à predileção dos investigados no tipo de automóvel furtado.