Drenagem e pavimentação avançam em balneário de Castelhanos

As obras estão avançando no balneário de Castelhanos, em Anchieta, onde 10 ruas estão recebendo obras de drenagem e pavimentação. Em parceria com o governo do Estado, a Prefeitura de Anchieta está executando os serviços que prevê a construção de calçadas.

Estão sendo atendidas as vias Guaracy Gomes, Rogério da Silva Mendes, Dezoito, Acácio Oliveira, Euclides Nogueira, Mato Grosso, Vinte e Seis, Alexandre Gastoni, Mário Azevedo e rua Vinte e Nove.

“Estamos realizando uma importante obra para o balneário, pois irá estimular o bem-estar dos moradores e fomentar o crescimento turístico da região”, destaca o prefeito Fabrício Petri.

A execução da obra é financiada por meio do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Fundo Cidades e também com aporte financeiro do próprio município.