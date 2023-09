É hoje! Santa Casa vai vender mais de 1 mil pastéis na Feira da Bondade

A equipe de funcionários voluntários da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro está fazendo os últimos ajustes para a participação na Feira da Bondade, que começa nesta sexta-feira (15) e vai até o próximo domingo (17), no novo Centro de Eventos do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”.

Este ano, o estande do hospital pretende vender pastel gourmet, caldo de cana, sucos e refrigerantes. A expectativa é de que sejam comercializados mais de mil pastéis durante os três dias de feira da Feira da Bondade.

Todo o valor arrecadado com a venda dos produtos será revertido em ações de humanização para funcionários e pacientes.

O superintendente da Santa Casa, Afrânio Emilio Carvalho, comenta que a participação do hospital na Feira da Bondade acontece há mais de 18 anos.

“O evento está incorporado dentro da instituição graças ao grupo de colaboradores voluntários que têm nos apoiado em todos os eventos. A gente deixa o convite aberto para toda a comunidade visitar nosso estande e também o agradecimento aos patrocinadores que nos apoiam nas funções exercidas pela Santa Casa na participação na Feira da Bondade”.

A coordenadora do setor de Recursos Humanos da Santa Casa, Kamila Canal, lembrou que este ano o tema da Feira é “O bem não pode esperar” e que por isso é muito importante que todos possam ajudar a instituição nesta oportunidade.

Ela destacou ainda que a Santa Casa é uma das referências da Feira da Bondade por seu delicioso cardápio e por sua equipe de voluntários sempre muito motivada e empenhada.

“Neste ano, estamos retomando a participação na feira com um delicioso pastel gourmet solidário com duplo recheio! Convidamos a todos estarem participando da feira e conhecendo em especial nossa barraca, já que cada venda repercute em benfeitorias para o hospital e seus pacientes”.

Parte do material usado na preparação dos produtos que serão comercializados no estande da Santa Casa foram doados por parceiros da instituição.

Este ano, a Santa Casa conta com o patrocínio do Trino Saúde, Gana Studio Designer, Selita, Cofril e dos apoiadores Xerox.com, Hortifruti Cheiro Verde, X Alimentos, Comunidade Santa Clara, Frincarnes, Paquiela e Ms dos anjos.

Já a Fazenda da Santa Casa contribuiu com a proteína e itens orgânicos que vão compor o cardápio.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.