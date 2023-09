EDP: inscrições para projetos culturais esportivos e socioambientais até o dia 25

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, recebe, até a próxima segunda-feira, 25 de setembro, as inscrições para o edital “Educação para o Futuro”. Serão até R$ 8 milhões destinados a projetos sociais aprovados pelas Leis Federais de Incentivo ao Esporte, à Criança e ao Adolescente, e ao Idoso, e que tenham como linha de atuação principal a educação. Já as iniciativas habilitadas na Lei Federal de Incentivo à Cultura poderão participar do novo Banco de Projetos, com aportes previsto de cerca de R$ 3 milhões. Os regulamentos e formulários estão disponíveis em https://brasil.edp.com/pt-br/instituto-edp/instituto-edp.

A seleção de projetos está alinhada ao objetivo da EDP de liderar uma transição energética justa, com educação inclusiva, e que gere impacto social positivo nas comunidades em que atua. Podem se candidatar projetos desenvolvidos nas regiões de nove estados (AP, CE, ES, GO, PB, RN, RS, SP, TO), com duração mínima de seis meses e máxima de 12 meses, e início previsto para 2024.

Os projetos

Para as iniciativas voltadas à criança e ao adolescente, o foco é a educação ambiental, digital e financeira com o objetivo de complementar e apoiar a educação em temas como sustentabilidade, energia elétrica, meio ambiente e empreendedorismo.

Na área esportiva, serão priorizados projetos que utilizem o esporte como ferramenta educacional, ou seja, que contribuam para a melhoria da vida escolar do aluno considerando a importância do esporte no seu desenvolvimento integral, e que, preferencialmente, estejam relacionados com o surf.

Os projetos de atenção ao idoso devem buscar qualidade de vida e bem-estar em atividades de saúde, arte, cultura, esporte e digitais. Devem priorizar a formação e capacitação, a saúde e o acolhimento, a promoção de experiências digitais, e a qualidade de vida e bem-estar.

A seleção para o Banco de Projetos de Cultura culturais terá como temas prioritários a arte, a cultura e a sustentabilidade na formação de crianças e jovens, além da economia criativa. O foco são projetos que valorizem as regionalidades e a diversidade cultural do país, que colaborem para a geração de emprego e renda, e promovam a democratização do acesso à arte e à cultura.

Mais informações, regulamentos e inscrições:

Edital Educação para o futuro https://investidor.bussolasocial.com.br/institutoedp/editais/editaledp2023_2024

Banco de Projetos de Cultura

https://investidor.bussolasocial.com.br/institutoedp/editais/bancodeprojetosculturais-2023-2024