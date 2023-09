EDP reforça cuidados com segurança, após alerta de chuvas e ventos fortes 

A EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, orienta a população capixaba a seguir alguns cuidados de segurança com a energia elétrica durante o feriado prolongado, após o alerta da Defesa Civil do Estado para chuva e ventos de até 60 km/h.

De acordo com o Climatempo, a associação de uma frente fria à passagem de um ciclone extratropical pelo litoral brasileiro pode trazer riscos de ventos fortes e chuvas com descargas atmosféricas em todo o Estado nos próximos dias.

“Durante as tempestades, a atenção deve ser redobrada. Entre as orientações está a atenção para as instalações elétricas internas da residência. Além de evitar a exposição fora de casa em função das descargas atmosféricas, a utilização de equipamentos elétricos de qualidade e instalados por profissionais de confiança contribuem com a segurança residencial e da família durante as tempestades”, explica o gestor da EDP, Adilson Herzog.

É importante ainda nunca utilizar equipamentos molhados ou em locais inundados, ou mesmo não manusear equipamentos elétricos estando com o corpo molhado ou descalço, pois estas situações aumentam o risco de choque elétrico. Caso a chuva venha a causar inundação na residência, atingindo o nível das tomadas, é preciso desligar o disjuntor imediatamente e chamar um profissional qualificado para fazer a revisão do local antes de ligar novamente os disjuntores.

A distribuidora saliente a importância de seguir as dicas abaixo, dentro e fora de casa, com cuidados e segurança com a rede elétrica durante tempestades e ventos fortes. As informações ajudam a proteger a população e as residências de possíveis riscos de acidentes e emergências.

Em casa:

Mantenha instalações elétricas em boas condições;

Não faça uso de benjamins (preferir os filtros de linha) e retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;

Ao primeiro sinal de alagamento, móveis e eletrodomésticos devem ficar fora do alcance da água;

Desligue o disjuntor, caso a água atinja níveis que possam alcançar as tomadas elétricas;

Na rua:

Se estiver na rua, não busque abrigo sob árvores;

Evite nadar no mar, lagos ou piscinas durante a tempestade;

Se estiver na rua, ao se deparar com fios caídos no chão, não se aproxime;

Se estiver dirigindo, permaneça no veículo.

Em caso de cabos elétricos no chão, a orientação é manter distância e entrar em contato com a EDP.

Vale reforçar que, no caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento:

· Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

· WhatsApp (27) 99772-2549

· Central de Atendimento: 0800 721 0707

. Agências de Atendimento presenciais