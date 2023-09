EDP substitui pontos de iluminação pública por LED em Rio Novo do Sul 

A distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo (EDP), e a prefeitura de Rio Novo do Sul concluíram o projeto que substitui 557 pontos de iluminação pública na cidade por tecnologia LED.

As novas lâmpadas atendem aos bairros Centro, São José, São Caetano e no trecho ES-485 que atravessa a cidade. Economia, maior visibilidade, durabilidade e eficiência energética são os principais benefícios das luminárias LED em comparação às convencionais.

Com investimento de R$ 600 mil, a modernização na iluminação pública garante ao município, uma economia de energia de 629,36 MWh/ano, o equivalente ao consumo de 262 casas durante um ano, considerando um consumo médio de 200 kWh por residência. Isso acontece porque as lâmpadas LED são mais eficientes, econômicas e sustentáveis. Além disso, há a expectativa da redução de demanda na ponta de 146,80 kW.

A durabilidade da lâmpada LED é muito superior ao sistema usado anteriormente. Dessa forma, contribui para a redução do consumo e redução nos custos de manutenção. Entre os benefícios proporcionados à população com a tecnologia, está um maior conforto visual e nitidez ao transitar pelas ruas. O novo modelo também gera menor impacto ambiental por não conter mercúrio e outros componentes nocivos em sua composição.

“Para além de garantir um serviço de qualidade no fornecimento de energia elétrica à população, a EDP está comprometida em contribuir para o desenvolvimento sustentável dos municípios que fazem parte da sua área de concessão. Com iniciativas como essa, a EDP estimula a utilização segura, eficiente e racional da energia elétrica”, afirma o gestor da EDP, Adilson Herzog.

Projetos

A Chamada Pública de Projetos da EDP, na categoria Iluminação Pública, já contemplou ações para substituição de 4.000 luminárias comuns por LED nas cidades de Alegre, Muqui, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Ponto Belo, Linhares e Serra.

A Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética da EDP é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

