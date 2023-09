Edson Papo Furado é o homenageado do 2º Prêmio da Música Capixaba

O Prêmio da Música Capixaba anuncia Edson Papo Furado como o homenageado da edição da 2º edição do evento. Edson Rodrigues Nascimento, nascido em 25 de março de 1939, é uma lenda viva do samba capixaba, casado, pai de nove filhos, sempre nos bares da Rua Sete no centro de Vitória, é uma figura marcada na história da cultura do Espírito Santo.

O evento que premia e dá visibilidade para os técnicos, artistas e profissionais da música capixaba, escolheu o sambista de Serra-Sede, que sempre levou a vida de um jeito bem-humorado, com samba, cachaça e comida, como a estrela maior do evento.

Papo Furado é uma das testemunhas da história do samba capixaba sendo o primeiro intérprete da escola de Samba Unidos da Piedade.