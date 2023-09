Eleição para a Presidência do MDB do ES é suspensa

O comando do MDB no Espírito Santo ainda segue incerto. A convenção que elegeria a nova presidência da sigla no Estado foi suspensa após o processo eleitoral terminar empatado nesta quinta-feira (21), no cerimonial Oasis, em Vitória.

“Ficou empatado, suspendeu! Por previsão do Estatuto, você pode suspender por até cinco dias para ver como é que vai fazer a composição, para convocar para a escolha da Comissão Executiva”, explicou Rogério Athayde, presidente do MDB de Cachoeiro de Itapemirim.

Disputam a Presidência do MDB capixaba o ex-deputado federal Lelo Coimbra e a ex-senadora Rose de Freitas, que ocupava o cargo de forma provisória. O mandato dela se encerra nesta quinta.

No total, foram 54 votos, 27 para cada lado. Diante do impasse, o o resultado será levado para a Executiva Nacional da legenda, que ficará responsável pela decisão final.