Encontro de Danças Folclóricas reúne vários municípios em Vila Velha

Neste sábado (30), às 14h, será realizado o Encontro de Danças Folclóricas e Expressão Cultural no anfiteatro do calçadão da Curva da Sereia, na Praia da Costa. De acordo com a organização, o evento gratuito pretende resgatar elementos da cultura brasileira para toda a sociedade.

O encontro conta com a participação de grupos de danças de diversos municípios, como Jerônimo Monteiro, Santa Maria de Jetibá, Aracruz, Ibatiba, Serra, Vitória e Vila Velha.

Os 11 grupos presentes serão Mestre Cultura Capixaba (Clério Borges) e Folia de Reis (Jerônimo Monteiro), além dos grupos de dança de Calango (Ibatiba), Di Ballo Nova Trento (Aracruz), Holandesa (Santa Maria de Jetibá), Russa (Vitória), Boi Graúna (Serra), Cigana (Vila Velha), Sênior UNAPI e Portuguesa Vasco Fernandes Coutinho (Vila Velha).

Além das apresentações de dança, quem for ao evento ainda vai encontrar atrações como exposição de livros com o Coletivo Diversidade Literária, exposição de ícones da cultura capixaba, contação de histórias e brincadeiras para crianças.

Serviço:

Encontro de Danças Folclóricas e Expressão Cultura

Sábado (30), 14h

Anfiteatro do calçadão da Curva da Sereia, na Praia da Costa

Gratuito